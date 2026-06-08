中国の習近平国家主席が北朝鮮に到着しました。金正恩総書記と会談し、両国の結束を確認する見通しです。【写真を見る】【速報】中国・習近平国家主席が北朝鮮に到着7年ぶりの訪問金正恩総書記と会談へ中国国営の新華社通信は、習近平国家主席が平壌に到着したと報じました。習近平国家主席の妻・彭麗媛氏も同行しています。今回の訪問は金総書記の招待によるもので、あすまで滞在し、首脳会談などを行う予定です。習主席が北