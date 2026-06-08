「お魚コロッケ カツオ」ロック・フィールドが展開する惣菜店「神戸コロッケ」「日本のさらだ いとはん」では、6月4日から、魚を使用した新商品2品を期間限定で販売を開始した。「国産さばと豆腐の海苔香味揚げ」日本における魚介類消費量の減少を背景に、「家庭でもっと手軽に魚を取り入れたい」というニーズに応える惣菜として商品化した。近年、日本では魚介類の消費量が減少傾向にあり、家庭で魚を食べる機会が減っている。一