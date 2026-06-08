北海道旭川市の無職・内田梨瑚被告はおととし、女子高校生を車で監禁したうえ、旭川市郊外の橋から転落させて殺害した罪などに問われています。きょうの裁判で検察側は「犯行に至る経緯は身勝手極まりない」などとして、内田被告に懲役27年を求刑しました。午後には最終陳述が行われ、裁判はきょう結審する見通しです。