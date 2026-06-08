冷凍プリンソフトは、レトロ感あふれる新アイス「クリソツ」と「オムリン」を同社オンラインショップにて6月1日より販売開始したと発表した。本商品は順次、直営店である冷凍プリンソフト内宮前店、その他店舗やイベントへの卸販売を行う予定とのことだ。直営店で販売しているプリンやプリンソフトなどが味だけでなく見た目のレトロ感から人気を集めていることを背景に、店舗の商品と調和の取れたレトロかわいい商品で全国流通可能