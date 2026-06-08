子ども達が音楽やダンスを通して世界とつながる公演が7日夜、熊本市で行われました。 【写真を見る】歌って踊って世界とつながる全国の教育プログラムに子ども140人参加アメリカのＮＰＯ活動がベース熊本 この公演は、アメリカの非営利団体の活動がもとになった教育プログラムの一環で、歌や踊りを通して子ども達の個性や挑戦する力を育むことが目的です。 2日間のワークショップで作り上げたショー