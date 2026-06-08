中国の習近平国家主席が7年ぶりの北朝鮮訪問に向け、北京を出発しました。金正恩総書記との会談で両国の結束を確認する方針です。中国国営の新華社通信によりますと、習主席は日本時間午前11時ごろ、北京を出発しました。出発に先立ち、習主席は北朝鮮の『労働新聞』に「両国の関係がさらなる発展を遂げるよう推進していきたい」と寄稿し、関係強化に意欲を示しました。また、日本を念頭に「軍国主義の復活に反対する」と述べるな