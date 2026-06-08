エルティーアールは、スパイラルキュートの協力のもと、商業施設『KITTE大阪』3Fに、「ちいかわベーカリー OSAKA」常設店舗を、26日にグランドオープンする。【写真】かわいすぎるでしょ…『ちいかわたこせんバーガー』ほか商品ラインアップ「ちいかわ」は、イラストレーター・ナガノ氏が手掛ける作品。ちょっぴり泣き虫だけど優しい性格のちいかわと、友達のハチワレやうさぎなどの個性豊かなキャラクターたちの楽しくて、ち