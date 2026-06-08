フィリピン付近で発生した地震で現在、和歌山県に津波注意報が発表されています。（※8日午前11時50分時点の情報） 和歌山県新宮市で警察官が津波への注意を呼びかけます。午前8時38分ごろ、フィリピン付近を震源とするマグニチュード8.2の地震が発生。近畿でも和歌山県に津波注意報が発表され最大で1ｍの津波が予想されています。 （大阪管区気象台草野利夫地震津波対策調整官）「海の中や海岸付近は危険です。海