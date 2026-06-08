熊本県八代市坂本町深水の県道で落石が発生し、8日午前5時過ぎから全面通行止めとなっています。落石があったのは、八代市坂本町深水の県道259号小鶴原女木線です。熊本県南広域本部によりますと、現場は、深水地区平野公民館の近くで、直径2メートルほどの石がガードレールを突き破って川に落下しました。 また他の石や倒木も散乱しているということです。この落石でけが人はいませんでした。県道は8日午