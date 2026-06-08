高市総理がXを更新しました。【映像】高市総理が呼びかけ「海岸に近づかないで」「本日8時38分頃、フィリピン付近を震源とする地震が発生し、茨城県から沖縄県の広い地域に津波注意報が発表され、最大1メートル程度の津波が予想されています。海岸には近づかないよう注意してください。海の中にいる人は、直ちに海から上がって海岸から離れてください。政府としては、津波注意報発表後、直ちに官邸危機管理センターに情報連絡室