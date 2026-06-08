週明けの日経平均株価は一時3100円以上と大幅に値下がりしました。中継です。先週は「7万円」の大台に目前まで迫っていた株価に急ブレーキがかかる展開となっています。担当者「ずーっと上がっていましたからね。そこのところの調整」「基本は乱高下は当たり前だと思うので、とにかく一喜一憂しないこと」けさの東京株式市場で、株価は一時3100円を超える大幅な急落となり、取引時間中として過去4番目の下げ幅を記録。特に日経平均