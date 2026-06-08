東京・秋葉原の無差別殺傷事件現場となった交差点で手を合わせる人＝8日午前東京・秋葉原の繁華街で2008年、7人が死亡、10人が重軽傷を負った無差別殺傷事件は8日、発生から18年を迎えた。「会いに来たよ」「決して忘れない」。朝から小雨が降る中、現場の交差点では花やペットボトルが供えられ、犠牲になった人たちを関係者らが悼んだ。静かに手を合わせる若い女性の姿も見られた一方、当時を知る人からは風化を懸念する声も聞