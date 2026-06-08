相州村の駅が運営する漁港の駅TOTOCO小田原内の「とと丸食堂」は、グランドメニューを大幅にリニューアルした。ととビック!! 海の恵み桶丼今回の刷新では、湘南しらすや地魚、アブラボウズといった小田原ならではの海の幸をメインに使用し、写真映えする新名物から定食、麺類まで驚きのあるメニューを展開する。目玉メニューは、湘南釜揚げしらすやマグロ、イクラなどを贅沢に盛り込んだ約3人前の豪快な海鮮桶丼「ととビック!!海の