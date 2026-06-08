鬼越トマホークの金ちゃんが７日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」で、妻から家での家事の実態を暴露され、野々村友紀子に激怒された。この日は野々村友紀子が夫たちの「妻がなぜ怒っているかわからない」という訴えを解説する熱血授業を放送。その中で、金ちゃんの妻がＶＴＲで夫の家事・育児についての取り組みについて打ち明けた。家事に関しては「やらない」といい、「唯一やるのは追い炊きボタンを押すぐらい」と暴露。野々