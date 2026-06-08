フィリピン付近を震源とする地震で、津波注意報が発表されたことを受け、茨城県から沖縄県にかけての10県、18万1500人に警戒レベル4の「避難指示」が発令されています。【映像】10県18万人にレベル4の避難指示総務省消防庁によりますと、午前11時時点で、茨城県、千葉県、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県のあわせて10県、18万1500人に警戒レベル4の「避難指示」が発令されています。こ