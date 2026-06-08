嵐山町観光協会は6月13日〜28日、千年の苑ラベンダー園で「らんざんラベンダーまつり」を開催する。時間は9時〜16時。1日限定ナイトイベント初日の6月13日には、埼玉県バーチャル観光大使のVTuber「春日部つくし」さんと楽しむ東武東上線の特別ツアー臨時列車が池袋駅から武蔵嵐山駅まで運行する。車内では本人によるリアルタイムアナウンスやゲームが行われ、期間中は描き下ろしヘッドマーク付き車両も運行する。らんざんラベンダ