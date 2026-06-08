モントワールは6月8日、特産素材のお菓子を通して地方創生に貢献するブランド「全国特産シリーズ」から、「広島県産レモン味ポテトチップス」と「JA広島果実連 広島県産レモンチーズアーモンド」を、全国にて期間限定で発売する。広島県産レモン味ポテトチップス「広島県産レモン味ポテトチップス」(価格はオープン)は、広島県産レモン果汁を使ったパウダーで味付けをした、すっぱくてうまいポテトチップス。レモン好きがより満足