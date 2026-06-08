ラグジュアリーシャンパーニュブランドANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)は6月15日、夏季限定シリーズの最新作「Limited Summer」2種類を数量限定で発売する。Demi Sec Limited Summer今年は、上品な甘さが特徴の「Demi Sec(ドゥミセック)」をベースにした2種類を展開する。グリーンのボトルを纏った「ANGEL CHAMPAGNE Demi Sec Limited Summer」(7万2,600円)は、ANGEL CHAMPAGNE Demi Secをベースにしている。新鮮なピーチと