ペット可の賃貸物件を退去するとき、「ペットのにおいが残っているので消臭費5万円を支払ってください」と言われて、想定外の費用負担に戸惑った経験がある人もいるかもしれません。「ペット可なのだから多少のにおいは想定内ではないのか」「高額な請求ではないのか」と疑問に思う方もいるでしょう。 実は、ペット可の物件だからといって、すべての消臭費を大家や管理会社が負担するわけではありません。一方で、請求され