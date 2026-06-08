東京国立博物館は、ホテルオークラエンタープライズの契約満了に伴い、館内のレストランおよびカフェ計3店舗の営業を、2026年6月7日の特別展終了をもって終了する。対象となるのは東洋館の「ホテルオークラレストラン ゆりの木」「カフェ ゆりの木」2店舗と法隆寺宝物館の「ガーデンテラス」で、新たな運営事業者のもとで2026年夏から秋にかけてリニューアルオープンする。今回の刷新で、飲食店を文化体験の一部となる空間として再