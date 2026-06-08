５月６日（日本時間７日）に左ヒジの遊離軟骨除去手術を受けたタイガースのタリク・スクバル投手（２９）が７日（同８日）、ハイＡ級のウェストミシガンで術後初となるリハビリ登板に臨んだ。５回２安打無失点、無四球、６奪三振と上々の内容で最速９９マイル（約１５９・３キロ）をマーク。５４球投げて４４球がストライクだった。復帰は手術後から早くて３か月と言われたが、わずか１か月でマウンドに立った。それでも投げ足