【AORUS ELITE Series】 6月3日 発表 GIGABYTEは、次世代のTandem OLED技術と5K Multi Mode Mini LEDグロッシー・ゲーミングモニターを採用した「AORUS ELITE Series」を発表した。 「AORUS ELITE Series」は、AIを活用した新たな映像最適化技術とOLED自動保護技術を導入するとともに、GIGABYTEのTactical Featuresをさらに拡充し、ゲーマーとクリエイタӦ