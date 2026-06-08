立ち飲みフェス実行委員会は6月11日〜14日、「下町ハイボールフェス2026 in 上野恩賜公園」を、東京の上野恩賜公園竹の台広場(噴水前広場)で開催する。下町ハイボールフェス会場の様子同イベントは、立ち飲みを通じて参加者の縁を繋ぐことをコンセプトとしており、入場無料で誰もが気軽に楽しめる場を創出する。会場には酒ブース24店舗、グルメブース32店舗、縁日などのPRブース9店舗の合計65店舗が出店。ドリンクは王道のハイボー