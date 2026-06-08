ピーター・フィリップス氏（アン王女の長男）と結婚したハリエット・スパーリングさんは長年、ＮＨＳ（国民保健サービス）の看護師としてのささやかな給料で懸命に働いてきたが、現代的な構成の王室に加わった初のシングルマザーとして歴史に名を刻んだ。英紙サンが８日、報じた。先週末の６日、コッツウォルズでチャールズ国王、ウィリアム皇太子夫妻が出席した華やかな結婚式で、故エリザベス女王の長男の孫であるピーター・