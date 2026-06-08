ロッテは8日、8月4日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム18時00分試合開始）で、ピアノロックバンドの「SHE’S」が来場することになったと発表した。当日は、2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」が開催。SHE’Sは試合前のグラウンドにて歌唱パフォーマンスを実施し、球場を盛り上げる。なお、同バンドの楽曲「追い風」は横山陸人投手の登場曲としても使用されている。▼ SHE