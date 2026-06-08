米国ポテト協会日本代表事務所は6月および7月の限定日に、職域食堂「雨晴食堂」にて、米国産ポテトを使用した期間限定・日替わりメニュー3品を提供する。「雨晴食堂」米国産ポテトを使用した期間限定・日替わりメニュー雨晴食堂は、2025年3月にシダックスコントラクトフードサービスとオイシックス・ラ・大地が共同プロデュースして、JR大崎駅近くの「ゲートシティ大崎」内にオープンした。健康的で魅力ある食事を、オフィスワーカ