女子ゴルフの今季メジャー第２戦「全米女子オープン」最終日（７日＝日本時間８日、カリフォルニア州パシフィックパリセーズのリビエラＣＣ＝パー７１）、首位と２打差の５位から出た畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は、３バーディー、４ボギーの７２で回り、通算３アンダーで６位だった。畑岡は１番でバーディーを奪うと、３番でも一つ伸ばし、上位に迫った。８番をボギーとするが、１０番でバーディーを取り返し踏ん張