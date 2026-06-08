ファーストは5月29日、『しあわせ年間調査レポート』を発表した。同調査は、2025年度(2025年4月〜2026年3月)に実施した3回のアンケート調査の結果をとりまとめたもの。調査対象は、20歳以上の男女計744人。直近の＜しあわせな買い物＞は？同調査は、2025年5月から2026年1月にかけて計3回実施し、しあわせ度やもっともしあわせを感じたシーンなどをアンケート形式で聴取した。同レポートでは、2025年度の調査トピックスをダイジェス