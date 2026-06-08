【DX超合金 SDF-1 マクロス】 2026年11月 発売予定 価格：99,000円（税込） 1982年に放送されたTVアニメ『超時空要塞マクロス』が2027年に45周年を迎える。これに合わせて、魂ネイションズのキャラクタートイ開発技術を結集し、最新キャラクターの完全商品化に挑戦する「DX超合金」シリーズで要塞艦「SDF-1 マクロス」が商品化。 「DX超合金 SDF-1 マクロス」