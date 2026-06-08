俳優パク・ソジュンが、済州（チェジュ）の黒豚の名店を“死守”するため、済州島のあるパン屋で思わず検索をした。去る6月7日、韓国で放送されたtvN『花より青春：Limited Edition』では、女優チョン・ユミ、俳優パク・ソジュン、俳優チェ・ウシクが最後の旅行先である済州島へ向かい、ロマンあふれる旅を始めた。【写真】パク・ソジュン、買い物中にVを発見？済州港に到着した3人は、強く望んでいた済州島に到着したことに幸せそ