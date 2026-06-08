コメディアンのスティーブン・コルベア＝ロイター トランプ米大統領を痛烈に批判してきた米CBSテレビの人気トーク番組「ザ・レイト・ショー」が2026年5月21日、最終回を迎えた。コメディアンのスティーブン・コルベアが司会になった2015年以降、ユーチューブにあがる番組の動画を見るのを日課にしていた記者が感じた「一つの時代の終わり（an end of an era）」とは。アメリカの人々にとって、眠りにつく前にクスッと笑