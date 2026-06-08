【モデルプレス＝2026/06/08】元TOKIOの松岡昌宏が、6月7日放送のNACK5『松岡昌宏の彩り埼先端』（日曜あさ7時〜）に出演。5月31日に活動を終了した嵐について言及した。【写真】元TOKIO松岡、サウナで遭遇した嵐メンバー◆松岡昌宏、嵐ラストライブを豪華メンバーらと現地観戦嵐は、5月31日に東京ドームで行われたラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって、26年半の活動に幕を下ろした。松岡はライブを見