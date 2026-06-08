寿司チェーン「はま寿司」は、6月9日から『はま寿司のみなみまぐろ大とろとデカねた祭り』を全国の店舗で開催する。脂がのったとろけるような味わいの「みなみまぐろ大とろ」と、5種の野菜を使った「特大5種野菜のかき揚げ握り」、炭火で焼いた鴨つくねを特製タレで甘辛に仕上げた「鴨つくね軍艦」を100円(税込110円)で提供する。【税込110円の「鴨つくね軍艦」や「特大5種野菜のかき揚げ握り」など、フェアメニューの画像はこちら