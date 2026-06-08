プロ野球中日、阪神などでプレーした野球解説者の田尾安志氏（72）が、2026年6月7日にユーチューブを更新し、中日・細川成也外野手（27）のけん制死について「お粗末なプレー」と切り捨てた。「板山で1本出れば決まるし押し出しのフォアボールもある」中日は7日に本拠地バンテリンドームで西武と対戦し、延長戦の末1−4で敗れた。田尾氏が苦言を呈したプレーは、1−1の同点で迎えた延長11回、中日の攻撃の場面で起きた。2死満塁の