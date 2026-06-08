大阪教育大附属・池田小学校児童殺傷事件から25年を迎え、追悼式典「祈りと誓いの集い」での学校長の言葉は次の通り。追悼の言葉を述べる荒川真一校長〈2026年6月8日午前 大阪府池田市〉今から 25年前の平成13年（2001年）6月8日、この時間に不審者の侵入を許してしまい、8人の児童の尊いいのちが奪われ、13人の児童と、2人の教職員が傷つけられるという大変悲しくつらい事件を防ぐことができませんでした。本校の事件以前に