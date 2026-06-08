大阪教育大附属・池田小学校児童殺傷事件から25年迎えた6月8日、追悼式典 『祈りと誓いの集い 』で述べた児童代表の言葉は次の通り。大阪教育大池田小「祈りと誓いの集い」で児童代表の言葉を述べる6年生〈2026年6月8日午前 大阪府池田市〉■25年前の今日、この附属池田小学校でつらく悲しい事件が起こりました。この事件の後、附属池田小学校では、私たちの安全・安心を守るために様々な工夫がなされてきました。みんなの心が