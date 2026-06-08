【HG ブルーティッシュドッグ】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年6月6日 価格：4,180円 全高：約120mm（頭頂高） BANDAI SPIRITSは『装甲騎兵ボトムズ』に登場するAT（アーマードトルーパー）、「ブルーティッシュドッグ」をプラモデル化した「HG ブルーティッシュドッグ」を6月6日に一般店頭にて発売