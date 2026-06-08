岡山県庁 岡山県は、家庭におけるエネルギー費用の負担軽減と、温室効果ガス排出量の削減を図ることを目的に「おかやま省エネ家電購入・住宅断熱リフォーム応援キャンペーン」を実施します。18日から県民を対象としたキャッシュレスポイントまたは商品券の交付申請を受け付けます。 支援対象となる省エネ家電は、2026年6月18日から12月31日までに参加店舗で購入したエアコン、電気冷蔵庫、LED照明器具で