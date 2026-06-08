「日本生命セ・パ交流戦２０２６」は各球団が折り返しを過ぎ、中止分を除くと残り２カードとなった。６月７日終了時点で、優勝争いでは過去２０回の開催中、実に９度の優勝を誇るソフトバンクが１０勝２敗の快進撃で首位。今季好調の西武が８勝２敗１分け、開幕後の出遅れから復調気配の日本ハムが８勝３敗で続く。セ・リーグ勢は５球団が負け越しているが、７勝３敗２分けの巨人がリーグで唯一勝ち越し中。２０１４年以来