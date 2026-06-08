大阪教育大学附属・池田小学校（大阪府池田市）で児童8人が死亡、15人が重軽傷を負った事件から25年となった6月8日、「学校安全の日」の追悼式典 『祈りと誓いの集い 』 が開かれた。『祈りと誓いの集い』が開かれた大阪教育大附属池田小で献花する児童ら〈2026年6月8日午前 大阪府池田市〉※画像の一部を加工しています池田小学校では事件を教訓に2009年から「安全科」という授業を設け、命を守る教育を続けている。今年も6