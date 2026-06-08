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香川県高校総体2026 【香川県高校総体】7日に行われたバドミントン男女ダブルスの結果です。 ■男子ダブルス決勝 優勝宮崎央輔・清水翼（高松商業）2‐0藤川煌士・今川勇（高松商業） ■女子ダブルス決勝 優勝間島ちひろ・西山心音（高松商業）2‐0細井優珠・笠井聖來（高松商業）