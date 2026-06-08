【日焼けすやすやカプセルキーチェーン】 6月11日より順次展開 価格：1回690円 イオンファンタジーは、サンリオキャラクターズのカプセルトイ「日焼けすやすやカプセルキーチェーン」を、アミューズメント施設「モーリーファンタジー」・「PALO」、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」・「カプセル横丁」などに設置す