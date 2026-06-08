日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「散蒔く」はなんて読む？2文字目が見慣れない「散蒔く」という言葉。誰もが知る漢字「散」の特殊な訓読みと、ほとんど見かけない漢字「蒔」。この2つが組みあわさった「散蒔く」をさらっと読める人は、相当な漢字力の持ち主かも！いったい「散蒔く」は、なん