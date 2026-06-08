8日朝、福岡市中央区のビジネスホテルで、宿泊客のモバイルバッテリーから出火する騒ぎがありました。 消防によりますと、8日午前8時ごろ、福岡市中央区清川のビジネスホテルで、「3階客室のモバイルバッテリーから出火した」と従業員から通報がありました。宿泊客が避難するなどして、現場は一時騒然としました。■宿泊客「急にサイレンが鳴り、みんな下に下りろと、慌てて下りてきました。」 警察によりま