俳優・藤岡弘、の長女で女優の天翔愛が、８日までに自身のＳＮＳを更新。俳優の藤岡弘、（８０）との撮影ショットを公開した。インスタグラムに「雑誌『ａｎｄＧＩＲＬ』夏号初登場させていただきました最新ドレスコレクションを纏（まと）い、人生初のウェディングドレス」と報告し、ウェディングフォトを披露。グラスを持った父とのツーショットやバージンロードを歩いたりハグしたりしている写真を載せ、「とても特別