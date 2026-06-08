◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン最終日（７日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）首位で出たネリー・コルダ（米国）が３バーディー、１ボギーの６９をマークし、通算８アンダーで大会初優勝を果たし、賞金２５０万ドル（約４億円）を獲得。メジャーは４月のシェブロン選手権に続く４勝目で、ツアー通算１９勝目となった。１７番パー５で３メートル弱を沈めて抜け出すと