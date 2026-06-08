日本水連は８日、８月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）の代表に男子平泳ぎの谷口卓（ＭＥＩＧＩ）と岡留大和（インターナショナルＳＣ）を追加招集したと発表した。男子個人メドレーで代表入りしていた小島夢貴（豊川高）の背泳ぎの種目追加も発表された。７日まで行われた日本選手権で追加選考を実施。２４年パリ五輪代表の谷口は、５０メートル平泳ぎで２６秒８４をマークし優勝。２月に腰椎椎間板ヘルニアの手術を