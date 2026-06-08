8日午前、長野県岡谷市の県道で、道路を横断していた高齢の男性がトラックにはねられ死亡しました。トラックはそのまま現場から立ち去っており、警察は死亡ひき逃げ事件として捜査しています。警察によりますと、8日午前10時すぎ、岡谷市中央町の県道岡谷茅野線で、国道20号方面から釜口水門方面に直進していたトラックが、道路を横断していた高齢男性と衝突しました。トラックは男性を救護せず、そのまま現場から立ち去りました。