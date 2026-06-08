「SI-DRIVE」全モードで加速レスポンスが向上！ スバル・レヴォーグSTIスポーツEX｜Subaru Levorg STI Sport EX レヴォーグは、スバルに脈々と受け継がれる「より遠くまで、より早く、より快適に、より安全に」というグランドツーリングのDNAを継承。そのうえで、スバルの最新技術を結集し、「先進安全」「スポーティ」「ワゴン価値」の3つの価値を革新的に進化させたパフォーマン