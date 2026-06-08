長野市で8日、子どもたちに防火への意識を高めてもらいたいと、子ども用防火服の贈呈式が行われました。篠ノ井消防署更北分署で行われた贈呈式には、地元の園児21人が出席しました。2006年から2年間、長野市消防局長を務めた安川哲生さんが、幼少期から防火意識を高めてもらいたいと、子ども用の防火服を市消防局に寄贈しました。防火服は、実際の火災現場で使用されるものと同じ素材の特注品で、防火服とヘルメット11セットが贈ら